У студии Ys есть планы на 2024 год, но в центре внимания - новая The Legend of Heroes

Компания Nihon Falcom, создатель франшизы Ys, поделилась своими планами на 2024 год. На данный момент студия сосредоточена на выпуске The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria, но в ближайшие месяцы может быть сделан еще один анонс.

В своем заявлении продюсер Тосихиро Кондо подтвердил, что планирует сосредоточиться на "других новых играх". Что касается этих игр, то некоторые приготовления уже "ведутся" и могут привести к откровениям в любое время в 2024 году.

Однако, поскольку в следующем году франшиза The Legend of Heroes будет отмечать свое 20-летие, студия сосредоточится на продвижении и выпуске Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria. По словам Кондо, эта JRPG завершит таинственную историю континента Земурия.

Мы думаем сосредоточиться не только на знакомых сериях Falcom, но и на других новинках. Некоторые приготовления уже ведутся, так что я хотел бы сделать анонс где-то в этом году (2024).



Однако сначала я хотел бы потрудиться, чтобы представить вам последнюю часть серии The Legend of Heroes: Kai no Kiseki. Франшиза существует уже много лет и скоро отметит свое 20-летие, а в следующей игре наконец-то будет раскрыта правда о континенте Земурия, которая оставалась загадкой на протяжении всей серии. Не пропустите!

The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria выйдет в Японии в 2024 году. Информация о том, на каких платформах появится игра, пока не сообщается.