Релизный трейлер JRPG The Legend of Heroes: Trails into Reverie ©

Издательство NIS America опубликовало релизный трейлер пошаговой JRPG The Legend of Heroes: Trails into Reverie, разработанной компанией Nihon Falcom. Новый состав персонажей, Miserable Sinners, является главным героем этого видеоролика, подбадривая фанатов в связи с выходом игры сегодня.

Действие The Legend of Heroes: Trails into Reverie происходит после событий Trails of Cold Steel IV и включает в себя новую механику, позволяющую игрокам в мгновение ока переключаться между главными героями и партиями.

Протагонист Trails of Cold Steel, Реан Шварцер, протагонист арки Кроссбелл, Ллойд Бэннингс, и совершенно новый персонаж С - лидеры этих трех партий. Они сталкиваются со своими собственными уникальными угрозами, но в конце концов объединяются против чего-то особенно грандиозного.

Важной особенностью является коридор Reverie, очень похожий на Phantasma из Trails in the Sky the 3rd, где игроков ожидает множество побочных занятий, таких как боевые испытания, мини-игры, фальшивая гача, более 50 играбельных персонажей, а также намеки на арку Калварда, показанную в играх Kuro.