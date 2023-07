Арт-директор Majora's Mask хочет поработать над еще одной "странной" Zelda ©

Арт-директор любимой фанатами игры Zelda, Majora's Mask, рассказал, что хотел бы еще раз поработать над серией до своего выхода на пенсию в 2021 году.

Такайя Имамура создал уникальный, извращенный художественный стиль игры для Nintendo 64, включая саму "Маску Маджоры" и персонажем Тингл.

Имамура уже во второй раз работал над серией Zelda, после того как в 1991 году он создал персонажей-боссов в игре A Link to the Past для Super Nintendo. Художник также работал над игрой The Wind Waker для GameCube на стадии ее планирования, после чего его переключили на другой проект.

В новом интервью VGC художник и дизайнер сказал, что хотел бы еще раз поработать над серией Zelda, но такой возможности так и не представилось.

"Я хотел сделать это еще раз, да", - сказал он. "Последние игры Zelda вернули все к основам, а я хотел сделать что-то более уникальное, с небольшой изюминкой, в странном и уникальном мире, как Majora's Mask".

Он добавил: "Что касается серии Zelda, то я всегда любил "Легенду о Зельде", так что для меня участие в этой игре было просто воплощением мечты!".

В том же интервью Имамура раскрыл происхождение названия игры для N64. Продюсер серии Zelda Эйдзи Аонума ранее утверждал, что японское название игры, Mujura's Mask, является переиначиванием названия фильма "Джуманджи", но Имамура сказал VGC, что на самом деле это название было вдохновлено другим фильмом.

"Да, изначально это было основано на моем имени. Я хотел использовать часть "Ура", потому что я большой поклонник "Парка Юрского периода". Има-Джура"... вот откуда взялось название".