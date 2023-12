Демо-версия The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.3.2 стала доступна для всех

CryZENx выпустил новую демо-версию своего неофициального ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.3.2. В этой демо-версии представлены все уровни, созданные художником в этом году. Более того, демо-версия бесплатна для всех, и вы можете скачать ее прямо сейчас.

В этой фанатской игре вы сможете исследовать окружающий мир и сражаться с несколькими врагами. Вы также можете использовать окарину, разбивать предметы, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. Мало того, этот фанатский ремейк классической игры Zelda для N64 на Unreal Engine 5 также имеет несколько кат-сцен и систему инвентаря.

Ранее в этом месяце CryZENx выпустил версию этого ремейка, поддерживающую технологию NVIDIA DLSS 3. Хорошая новость заключается в том, что эта демонстрация также поддерживает генерацию кадров DLSS 3.

Вы можете скачать новую демо-версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time Demo в Unreal Engine 5.3.2 по этой ссылке. В общей сложности вас ждет более часа игрового процесса. И да, это Patreon от CryZENx. Однако демо-версия не находится за пейволлом. Ссылка для скачивания бесплатна для всех.