Новое видео геймплея фанатского ремейка Zelda Ocarina of Time на Unreal Engine 5.2 ©

CryZENx выпустил новое видео, демонстрирующее последнюю версию своего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.2. В этом новом видео показана область «Внутри Дерева Деку». Этот фанатский ремейк Ocarina of Time использует Lumen UE5, благодаря чему игра выглядит лучше, чем когда-либо. Более того, CryZENx планирует выпустить еще одно видео геймплея, как только он завершит область «Подземелье».

CryZENx воссоздал множество областей из The Legend of Zelda: Ocarina of Time как в Unreal Engine 4, так и в Unreal Engine 5. CryZENx выпустит более стабильную сборку этого проекта UE5.2 бесплатно для всех позже. По крайней мере, таков был его первоначальный план. К сожалению, однако, на данный момент нет точных сведений, когда это произойдет. Таким образом, прямо сейчас только его участники Patreon могут получить доступ к этой версии UE5.2. Все остальные могут посетить его сервер Discord и скачать бесплатную версию Unreal Engine 4.