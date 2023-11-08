Акции Nintendo быстро выросли после анонса фильма по мотивам The Legend of Zelda

Акции компании Nintendo резко выросли после анонса фильма с живыми актерами по мотивам The Legend of Zelda: рост составил почти 7%, достигнув отметки около 6 780 иен за акцию, что является самым высоким показателем за последние два года.

После огромного успеха мультфильма "Братья Супер Марио в кино"., мировые кассовые сборы которого превысили 1 млрд. долларов, очевидно, что анонс фильма по мотивам The Legend of Zelda был встречен акционерами с большим энтузиазмом.

Разумеется, как и всегда в случае с проектами такого масштаба, анонс несет в себе некоторые неизбежные опасения. Живое действие фильма само по себе представляет немалую проблему с точки зрения кастинга и постановки.

Кроме того, есть опасения, связанные с участием Sony и Ави Арада, но возможный контроль со стороны Nintendo также позволит фильму о Зельде добиться успеха, возможно, очень хорошего.