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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.8 513 оценок

Акции Nintendo быстро выросли после анонса фильма по мотивам The Legend of Zelda

butcher69
Новости

Акции компании Nintendo резко выросли после анонса фильма с живыми актерами по мотивам The Legend of Zelda: рост составил почти 7%, достигнув отметки около 6 780 иен за акцию, что является самым высоким показателем за последние два года.

После огромного успеха мультфильма "Братья Супер Марио в кино"., мировые кассовые сборы которого превысили 1 млрд. долларов, очевидно, что анонс фильма по мотивам The Legend of Zelda был встречен акционерами с большим энтузиазмом.

Разумеется, как и всегда в случае с проектами такого масштаба, анонс несет в себе некоторые неизбежные опасения. Живое действие фильма само по себе представляет немалую проблему с точки зрения кастинга и постановки.

Кроме того, есть опасения, связанные с участием Sony и Ави Арада, но возможный контроль со стороны Nintendo также позволит фильму о Зельде добиться успеха, возможно, очень хорошего.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

а уж сколько про сантехника Марио на пронхабе фильмом и так вообще все не пересмотреть… стонкс

0
Никому ничего

Хорошо, если ты выпускаешь игры, по которым можно снять фильм и тем самым повысить рейтинг. А что делать озабоченным, выпускающим нечто наподобие "балды гея 3"? Фильм по мотивам их "игры" может демонстрироваться лишь для определенной возрастной категории и лишь на специфических ресурсах.

-3
SuumMalumCuique

все зависит от сценариста, режиссера и актеров какой по качеству выйдет фильм... Шедевр можно сделать и из Тетриса и из Пакмана :) какая игра не важно... Тотже БГ3 мало чем бы отличался от Д&Д... :)

0
Никому ничего SuumMalumCuique

Согласен. Но не забывай и про маркетологов, которые умело продают. А насчет БГ 3 - моя ненависть к ней вызвана тем, что тормозит и карты нет от слова совсем (темнота темная). А игроделы не решают эту проблему. Насчет апгрейда компьютера (о чем начнут "писать гении от мира развлечений) - а ты сделай апгрейт, если у тебя в городе все магазины в хлам разбиты, выехать куда то возможности нет, а интернет только благодаря Маску. Вот, пока пишу - где то ё***нуло и неплохо. Так что так.

0