Акции Nintendo быстро выросли после анонса фильма по мотивам The Legend of Zelda

Акции компании Nintendo резко выросли после анонса фильма с живыми актерами по мотивам The Legend of Zelda: рост составил почти 7%, достигнув отметки около 6 780 иен за акцию, что является самым высоким показателем за последние два года.
После огромного успеха мультфильма "Братья Супер Марио в кино"., мировые кассовые сборы которого превысили 1 млрд. долларов, очевидно, что анонс фильма по мотивам The Legend of Zelda был встречен акционерами с большим энтузиазмом.
Разумеется, как и всегда в случае с проектами такого масштаба, анонс несет в себе некоторые неизбежные опасения. Живое действие фильма само по себе представляет немалую проблему с точки зрения кастинга и постановки.
Кроме того, есть опасения, связанные с участием Sony и Ави Арада, но возможный контроль со стороны Nintendo также позволит фильму о Зельде добиться успеха, возможно, очень хорошего.
а уж сколько про сантехника Марио на пронхабе фильмом и так вообще все не пересмотреть… стонкс
Хорошо, если ты выпускаешь игры, по которым можно снять фильм и тем самым повысить рейтинг. А что делать озабоченным, выпускающим нечто наподобие "балды гея 3"? Фильм по мотивам их "игры" может демонстрироваться лишь для определенной возрастной категории и лишь на специфических ресурсах.
все зависит от сценариста, режиссера и актеров какой по качеству выйдет фильм... Шедевр можно сделать и из Тетриса и из Пакмана :) какая игра не важно... Тотже БГ3 мало чем бы отличался от Д&Д... :)
Согласен. Но не забывай и про маркетологов, которые умело продают. А насчет БГ 3 - моя ненависть к ней вызвана тем, что тормозит и карты нет от слова совсем (темнота темная). А игроделы не решают эту проблему. Насчет апгрейда компьютера (о чем начнут "писать гении от мира развлечений) - а ты сделай апгрейт, если у тебя в городе все магазины в хлам разбиты, выехать куда то возможности нет, а интернет только благодаря Маску. Вот, пока пишу - где то ё***нуло и неплохо. Так что так.