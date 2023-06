Игрок в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom создал весы и узнал вес Линка ©

Несмотря на слегка утихший хайп вокруг новой части The Legend of Zelda, поклонники ролевой игры продолжают удивлять своими изобретениями. Благодаря возможности создавать самые разнообразные конструкции в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, одному из игроков удалось узнать точный вес главного героя. Для этого он всего лишь сконструировал полностью функциональные весы.

Геймер для создания весов в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom создал целую систему из разных конструкций, которые впоследствии были объедены. Он использовал несколько платформ и вращающее колесо, которое приводит в действие платформы, когда на них попадает объект. В зависимости от веса предметы одна из платформ опуститься, а другая поднимется. Такое же принцип использовался в весах старого образца.

Необычное изобретение в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom позволило определить вес Линка. Как выяснилось, вес главного героя культовой серии ролевых игр соответствует весу 10 яблокам в игре, что довольно мало.

Другие пользователи обратили внимание, что Линк успел потолстеть. Дело в том, что игрокам удавалось определить вес героя еще в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но тогда он весил всего 8,5 яблок. Выходит, в промежутке между двумя играми герой успел немного набрать вес.