Первые утечки по The Legend of Zelda Tears of the Kingdom уже в сети - за 12 дней до релиза

За две недели до даты выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 мая игра, похоже, уже просочилась в сеть. Это не совсем удивительно - это крупнейшая игра года, и люди с нетерпением ждут возможности взглянуть на нее, — но Nintendo, скорее всего, старается поскорее удалить разнообразные кадры из игры. Но вряд ли у них что-то получится - появляются сообщения, что на торрент-трекерах и нескольких файлообменниках уже доступен билд игры. Файлы игры занимают чуть больше 16 гигабайт. Но, быть может, это просто фейк.
Но как бы то ни было, кто-то уже получил копию игры раньше времени и по чуть-чуть сливает материалы из игры. Первые кадры доступные в сети на данный момент представляют собой в основном скриншоты из частных трансляций, а также несколько небольших роликов с невиданными кадрами из катсцен и геймплея.
В апреле произошла утечка арт-бука Tears of the Kingdom, который поставляется вместе с коллекционным изданием игры, и он был распространен в Интернете, и Nintendo быстро приняла меры в связи с этим. Nintendo собирается подать в суд на автора утечки, но сначала ей нужно выяснить, кто это сделал. Nintendo направила Discord повестку в суд для выяснения личности автора утечки, и этот судебный процесс продолжается.
The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.
Некоторые сайты распространяют это под видом зельды.
И где скачать этот образ? А то свича уже год как нету, да и не собираюсь я еще раз глаза ломать xd
Тааак, расчехляем Yuzu
Рано расчехлять,нужны обновы под конкретную игру,иначе будет слишком много багов и низкая производительность.Ну,в общем как и с любой ААА игрой последних лет,надо обязательно ждать кучу времени,пока доведут до играбельного состояния.
Так на торрентах есть?
Ну, нинка этим не славится. Да и ломаный сыч никто не отменял.
Человек говорит конкретно про эмулятор,там надо ждать обнову,новая игра может даже просто не запуститься.А вот на свиче,да,должно пойти без проблем,несмотря плохое отношение к любому фанатском творчеству,свои игры нинтендо делает максимально качественно и даже чужие плохие порты на консоль не пускает.
На тапочек уже раздают.
Ой йой, Большой N такое вряд-ли понравиться...