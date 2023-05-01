Первые утечки по The Legend of Zelda Tears of the Kingdom уже в сети - за 12 дней до релиза ©

За две недели до даты выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 мая игра, похоже, уже просочилась в сеть. Это не совсем удивительно - это крупнейшая игра года, и люди с нетерпением ждут возможности взглянуть на нее, — но Nintendo, скорее всего, старается поскорее удалить разнообразные кадры из игры. Но вряд ли у них что-то получится - появляются сообщения, что на торрент-трекерах и нескольких файлообменниках уже доступен билд игры. Файлы игры занимают чуть больше 16 гигабайт. Но, быть может, это просто фейк.

Но как бы то ни было, кто-то уже получил копию игры раньше времени и по чуть-чуть сливает материалы из игры. Первые кадры доступные в сети на данный момент представляют собой в основном скриншоты из частных трансляций, а также несколько небольших роликов с невиданными кадрами из катсцен и геймплея.

В апреле произошла утечка арт-бука Tears of the Kingdom, который поставляется вместе с коллекционным изданием игры, и он был распространен в Интернете, и Nintendo быстро приняла меры в связи с этим. Nintendo собирается подать в суд на автора утечки, но сначала ей нужно выяснить, кто это сделал. Nintendo направила Discord повестку в суд для выяснения личности автора утечки, и этот судебный процесс продолжается.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.