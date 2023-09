Продюсер серии: Следующая Zelda будет "совершенно иной" ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom оказалась гораздо более уникальной и изобретательной, чем многие ожидали, когда Nintendo впервые подтвердила, что она будет прямым продолжением Breath of the Wild, но в следующей основной части серии, похоже, Nintendo снова собирается отправиться в совершенно неизведанные воды.

В недавнем интервью изданию Famitsu продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума подтвердил, что работа над DLC для Tears of the Kingdom не планируется, и добавил, что теперь основное внимание будет уделено следующей игре серии, которая, по его словам, будет "совершенно иной", даже если ее действие будет происходить в том же Хайруле, что и Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

В первую очередь, причина, по которой мы решили сделать продолжение предыдущей игры, заключалась в том, что мы посчитали ценным игровой процесс в том Хайруле. Если такая причина родится снова, мы, возможно, вернемся в тот же мир еще раз. Независимо от того, будет ли это продолжение или новая игра, я думаю, что это будет совершенно новая игра, так что я надеюсь, что вы можете с нетерпением ждать ее.

И в каком же виде будет эта новая игра? Неудивительно, что, учитывая свежесть Tears of the Kingdom, конкретного ответа на этот вопрос пока нет. Аонума сказал: "Я думаю о том, каким будет "следующий интересный опыт". Могу лишь сказать, что на данный момент мы не знаем, в какой форме это произойдет".

Независимо от того, в каком направлении Nintendo решит развивать серию, учитывая длительность промежутков между выходами основных игр Zelda, можно с уверенностью предположить, что пройдет еще немало времени, прежде чем мы услышим о том, что будет дальше с франшизой.