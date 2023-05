Tears of the Kingdom, FIFA 23 и Hogwarts Legacy в лидерах британского розничного чарта за прошедшую неделю ©

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в третий раз подряд заняла первое место в розничном чарте Великобритании.

Продажи игры от Nintendo упали на 50% за неделю, но она по-прежнему уверенно опережает FIFA 23. Она приближается к продажам Hogwarts Legacy и становится самой продаваемой игрой года (на данный момент). Это только в коробочном варианте, если учесть цифровые продажи, то, скорее всего, Hogwarts Legacy все еще будет лидировать.

Большинство игр упали в продажах на этой неделе. FIFA 23 занимает второе место, продажи снизились на 3% по сравнению с предыдущей неделей, так как сезон Премьер-лиги подходит к концу. Hogwarts Legacy - №3 (продажи снизились на 13%), Mario Kart 8: Deluxe поднялась на 4 место (несмотря на падение продаж на 5%), а Star Wars Jedi: Survivor опустилась на 5 место (падение продаж на 24%).

Самым высоким в чартах новым коробочным релизом является Lord of the Rings: Gollum на №6. Это слабый старт для игры, которая получила негативные критические отзывы на этой неделе. Тем не менее, ее продажи на физическом рынке немного выше, чем у LEGO 2K Drive на прошлой неделе.

70% коробочных продаж Gollum пришлось на PS5, 20% на Xbox и 10% на PS4. Это чисто коробочные продажи, и в связи с популярностью Xbox как консоли для цифрового скачивания, следует ожидать, что разделение продаж на консолях будет немного ближе.

Если говорить о новой игре LEGO прошлой недели, то гоночная игра опустилась на 13 место после падения продаж на 41% по сравнению с предыдущей неделей. Dead Island 2 продолжает удерживаться в десятке лучших на 10 месте, несмотря на падение продаж на 18% по сравнению с предыдущей неделей, а Minecraft Legends все еще находится на 11 месте (продажи снизились на 17%).

Наконец, The Legend of Zelda: Breath of the Wild продолжает пользоваться популярностью Tears of the Kingdom. Игра для Nintendo Switch 2017 года на этой неделе поднялась до № 7 (продажи снизились на 5% по сравнению с предыдущей неделей). Это говорит о том, что Tears of the Kingdom успешно привлекает новых игроков в серию Zelda.