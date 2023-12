Цена акций Nintendo достигла исторического максимума после успешного 2023 года

Несмотря на то что в этом году вышло множество отличных релизов от Xbox и PlayStation, Nintendo, возможно, стала самым успешным производителем консолей в 2023 году. Благодаря таким играм, как Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Wonder, несколько игр Nintendo попали в список лучших игр 2023 года.

Tears of Kingdom также стала самым рейтинговым релизом года, сразу после Baldur's Gate 3. Благодаря такому феноменальному составу, цена акций Nintendo резко выросла и сейчас находится на рекордно высоком уровне.

Такие релизы, как Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Wonder, Metroid Prime Remastered и Pikmin 4, - лишь некоторые из игр, способствовавших росту стоимости акций.

Как отмечает Героид Рейди, Nintendo побила свой собственный рекорд 16-летней давности, когда ее акции достигли нового максимума в 2023 году. Частично этот успех был достигнут благодаря высоким показателям Nintendo Switch.

Несмотря на возраст консоли, в этом году она разошлась миллионным тиражом, перешагнув отметку в 132 миллиона продаж. Предвкушение выхода Switch 2 и сильные эксклюзивы обеспечили этой консоли актуальность на рынке.

Помимо консоли, игры от внутренних студий также продемонстрировали впечатляющие показатели продаж. Tears of the Kingdom стала одной из самых быстро продаваемых игр года, преодолев барьер в 10 миллионов продаж всего за три дня.

Ожидается, что 2024 год станет еще одним многообещающим годом для игрового гиганта. Поскольку в скором времени ожидается презентация Switch 2

Кроме того, игровой гигант получил две номинации "Игра года" на TGA 2023. В то время как Baldur's Gate 3 забрала награду себе, Tears of the Kingdom была вторым фаворитом на это звание.