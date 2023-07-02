В Zelda: Tears of the Kingdom обнаружен глитч, позволяющий получать бесконечное количество предметов

В мире игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom новые гача-устройства Zonai играют немаловажную роль. Они помогают игрокам создавать удивительные комбинации, выполнять испытания в святилищах, а также справляться с противниками в сражениях. Однако один из игроков случайно наткнулся на ошибку, которая позволяет получать бесконечное количество предметов.
Эта новость была опубликована на Reddit, где пользователь с ником Littleawkward1 поделился своим видео, где продемонстрировал упомянутую ранее ошибку. При активации устройства Zonai оно начало выдавать предметы в обычном порядке, однако позже стало что-то пошло не так. Zonai продолжил создавать их без остановки.
Пока алгоритм действий для повтора данного глитча не найден. Однако фанаты заинтригованы и пытаются предположить, возможно ли воспроизвести эту ошибку с пропуском анимаций. Это открывает дополнительные возможности для экспериментов и открытия новых глюков в игре Zelda: Tears of the Kingdom.
Когда играешь в зельду на эмуляторе с читами и тебе просто смешно наблюдать за страданиями нинтендобоев в бесконечном фарме ресурсов и всего прочего.))
Эмулятор хорошо но, Смешно наблюдать на беспомощного игрока который прибегает к читам. Видимо ты и к другим играм такого же мнения. Жаль тебя.
Уж прости, что я себя очень сильно люблю и дорожу своим временем, чтобы мучить себя такими бесполезными занятиями в играх как: собери 10 шкурок, 10 трав, 10 камней, чтобы скрафтить то или это. Лучше я не парясь дальше по сюжету пойду.)