В Zelda: Tears of the Kingdom обнаружен глитч, позволяющий получать бесконечное количество предметов

В мире игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom новые гача-устройства Zonai играют немаловажную роль. Они помогают игрокам создавать удивительные комбинации, выполнять испытания в святилищах, а также справляться с противниками в сражениях. Однако один из игроков случайно наткнулся на ошибку, которая позволяет получать бесконечное количество предметов.

Эта новость была опубликована на Reddit, где пользователь с ником Littleawkward1 поделился своим видео, где продемонстрировал упомянутую ранее ошибку. При активации устройства Zonai оно начало выдавать предметы в обычном порядке, однако позже стало что-то пошло не так. Zonai продолжил создавать их без остановки.

Пока алгоритм действий для повтора данного глитча не найден. Однако фанаты заинтригованы и пытаются предположить, возможно ли воспроизвести эту ошибку с пропуском анимаций. Это открывает дополнительные возможности для экспериментов и открытия новых глюков в игре Zelda: Tears of the Kingdom.