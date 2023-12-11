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LEGO Bricktales 12.10.2022
Логические, Строительство
6 25 оценок

LEGO Bricktales отмечает праздничный сезон бесплатным зимним обновлением

monk70
Новости

В преддверии праздничного сезона компании Thunderful Games и Clockstone сегодня выпустили бесплатное рождественское обновление получившей признание критиков игры LEGO Bricktales для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Рождественское обновление отправляет игроков в путешествие по заснеженным ландшафтам. У Санты возникли проблемы с доставкой подарков, и игроку придется использовать все свои строительные навыки, чтобы спасти Рождество.

Сегодняшнее рождественское обновление включает:

  • Одну новую диораму
  • Три новые головоломки
  • Возможность сделать снежную скульптуру
  • Возможность украсить елку
  • Постройку ракетных саней для Санты.
  • Четыре новых предмета праздничного гардероба, идеальных для этого времени года
  • Один новый музыкальный трек
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