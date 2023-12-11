LEGO Bricktales отмечает праздничный сезон бесплатным зимним обновлением

В преддверии праздничного сезона компании Thunderful Games и Clockstone сегодня выпустили бесплатное рождественское обновление получившей признание критиков игры LEGO Bricktales для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Рождественское обновление отправляет игроков в путешествие по заснеженным ландшафтам. У Санты возникли проблемы с доставкой подарков, и игроку придется использовать все свои строительные навыки, чтобы спасти Рождество.

Сегодняшнее рождественское обновление включает: