LEGO Bricktales отмечает праздничный сезон бесплатным зимним обновлением

В преддверии праздничного сезона компании Thunderful Games и Clockstone сегодня выпустили бесплатное рождественское обновление получившей признание критиков игры LEGO Bricktales для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Рождественское обновление отправляет игроков в путешествие по заснеженным ландшафтам. У Санты возникли проблемы с доставкой подарков, и игроку придется использовать все свои строительные навыки, чтобы спасти Рождество.
Сегодняшнее рождественское обновление включает:
- Одну новую диораму
- Три новые головоломки
- Возможность сделать снежную скульптуру
- Возможность украсить елку
- Постройку ракетных саней для Санты.
- Четыре новых предмета праздничного гардероба, идеальных для этого времени года
- Один новый музыкальный трек