Для Len's Island вышло обновление Harvest Moon с захватывающим новым игровым процессом

Приготовьтесь к следующему лунному циклу: захватывающее новое обновление Len’s Island теперь доступно в Steam. Len’s Island — Harvest Moon представляет множество нового контента, в том числе захватывающее событие в новом мире, аванпосты по добыче ресурсов, быстрое путешествие, модернизацию города, оборонительные башни, обновления зданий и кроликов.
Harvest Moon’s — заманчивое новое дополнение, поскольку оно периодически награждают игроков обилием ресурсов за счет фермерских и горнодобывающих аванпостов в обмен на сопротивление и уничтожение волн врагов. Чтобы еще больше оживить ситуацию, будет введено новое защитное оружие, включая сборные пушки и башни-баллисты с автоматическим прицеливанием, которые действительно эффективны.
На острове Лена можно открыть для себя еще больше: три новых аванпоста по добыче ресурсов на островах, разбросанных по всему миру. Эти места добычи полезных ископаемых теперь можно приобрести, чтобы обеспечить постоянный источник ресурсов, которые автоматически синхронизируются с системами хранения, созданными игроками. Эта новая функция меняет правила игры для игроков, которым нравится творческое строительство или которые просто не увлекаются добычей ресурсов. Эти ценные машины станут огромным преимуществом во время события «Урожайная луна», поскольку они работают на сверхскорости, генерируя для игроков огромное количество ресурсов. Однако их необходимо защищать, поскольку с восходом луны они становятся мишенью для волн врагов, стремящихся их уничтожить.