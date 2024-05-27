В Len's Island появился снежный биом

Приготовьтесь выдержать зимнюю бурю в Len’s Island с её новым ледяным расширением Frozen Lands. Предпоследнее расширение перед полноценным запуском редлагает лавину контента, в том числе интенсивные новые биомы, грозные вражеские крепости, коварные подземелья и мощное оружие, которое можно разблокировать.
Frozen Lands представляет собой впечатляющее расширение и без того большого открытого мира с новыми биомами для исследования, такими как острова цветущей сакуры, арктические крепости и замороженные пещеры, которые связаны с обширной подземной сетью. В этих новых областях вы откроете для себя шумный арктический город с уникальными ресурсами и комплектами брони для торговли, свежими снежными животными для охоты, приручаемыми красными пандами и кучей новых квестов, которые нужно выполнить.
Сочетая в себе выживание в открытом мире, рогалик-подземелья и душераздирающие бои, новое обновление также включает в себя грозные наземные бои с вражескими крепостями, нависающими над арктическими островами и охраняющими четыре новых входа в подземелья. Пока вы сражаетесь на укрепленной местности, в подземельях внизу вас ждет множество ловушек, бронированных врагов и напряженные битвы с боссами. Одержите победу над врагами, используя новый меч катана, улучшите свое оружие и инструменты до уровня мощной дамасской стали и получите особые способности, используя новую улучшенную систему зачарования.
Игроки могут насладиться множеством новых сельскохозяйственных ресурсов и передовым оборудованием для переработки хлопка в ткань. Собирайте хлопок и бамбук в новых биомах и используйте их семена, чтобы вырастить свои собственные. После сбора эти уникальные ресурсы можно перерабатывать с помощью нового ткацкого станка и использовать в захватывающих рецептах крафта, которые помогут вам продвигаться в суровых условиях. Например, ловите кальмаров и извлекайте из них чернила, необходимые для перехода на уровень «Дамаск», чтобы стать еще более могущественными. Обновление Frozen Lands представляет захватывающий и захватывающий новый ландшафт острова Лена.
Обновление Frozen Lands уже доступно в Steam в раннем доступе, а запуск Len’s Island в версии 1.0 запланирован на конец этого года.