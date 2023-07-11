Анонсирован новый шутер на выживание Let Them Come: Onslaught ©

Студия Tuatara Games, наиболее известная своей работой по поддержке таких компаний, как Riot Games (Valorant), Epic Games (Fortnite) и Counterplay Games (Godfall), представляет свой следующий проект. Let Them Come: Onslaught, динамичный автобатлер на выживание с элементами roguelite, действие которого разворачивается во вселенной Let Them Come, в которой вы должны истребить инопланетное заражение. Игра выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2024 года.

Понеся тяжелые потери на планете, кишащей смертоносными инопланетянами, группа космических солдат отступает на борту своего шаттла только для того, чтобы быть сбитым гигантским существом. Один солдат выживает в аварии. Окровавленный и весь в синяках, он должен пробираться через жуткую неизвестность и выжить в безжалостном натиске смертоносных зверей, чтобы активировать ядерное оружие и взорвать планету. Это последний шанс сдержать эту угрозу.

Инопланетяне не единственные враги на этой враждебной планете. Динамичная погода, от проливных ливней до падающих с неба астероидов, может закончить пробежку раньше времени. Приспосабливайтесь к стихиям, уничтожая безжалостные полчища кровожадных врагов, чтобы избежать ужасной смерти.

Получайте опыт, уничтожая врагов, и разблокируйте впечатляющий арсенал, включая огнемет, лазерный луч, электрическую гранату, орбитальный удар и многое другое. Получайте улучшения, которые можно использовать для увеличения здоровья, защиты, активации щита, уменьшения времени восстановления оружия и многого другого. Тратьте опыт с умом, чтобы выжить как можно дольше, прежде чем начать следующий забег.

Элементы Roguelite предлагают полезный игровой цикл, поскольку не все потеряно в конце прогона. Кредиты, собранные на поле боя, сохраняются даже после смерти и могут быть потрачены на постоянные улучшения в Адмиралтействе. Экспериментируйте с различным набором оружия и разрабатывайте новые стратегии, чтобы выжить в ордах. Раскройте маленькие кусочки знаний, которые расширят вселенную LTC, борясь за выживание.