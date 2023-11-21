Онлайн кооперативного хоррора Lethal Company превысил отметку в 115 тысяч игроков

Последний хит Steam - кооперативная хоррор-игра Lethal Company, посвященная поиску мусора на заброшенных планетах, достигла более 115 000 одновременных игроков.

Разработчик Zeekerss опубликовал в X/Twitter сообщение о достижении, о котором сообщает сайт SteamDB.

Пока я спал, Lethal Company преодолела отметку в 100 000 одновременных игроков. Невероятно, спасибо за игру. Выпускать обновления для этой игры будет очень весело.

Lethal Company вышла в раннем доступе Steam 23 октября и неуклонно росла в популярности до прошлой недели, когда произошел пик. Достигнув 14 ноября пикового значения в 47 933, Lethal Company с каждым днем становилась все популярнее и популярнее, подскочив с 60 838 17 ноября до 88 751 на следующий день. 19 ноября она преодолела отметку в 100 000, а сегодня, 21 ноября, достигла своего нынешнего пика - 117 278.

Пользователям Steam игра тоже нравится: в настоящее время Lethal Company имеет на платформе рейтинг "Крайне положительный".

Ни в одной игре я так сильно не смеялся. Достойный игровой цикл после того, как первоначальная новизна проходит. Создатель обновляет игру почти раз в две недели, добавляя новых мобов и предметы. Действительно интересная игра.

Как отметили Zeekerss и пользователь Reddit, обновления будут выходить регулярно, в том числе и потому, что игра все еще находится в раннем доступе. "На данном этапе я уверен, что вы хорошо проведете время с Lethal Company, но у меня еще много идей и возможностей", - написал Zeekerss на странице в Steam. Мне также нужны ваши отзывы, чтобы помочь настроить сложность и баланс игры". Lethal Company "закончена", но еще далека от реализации своего потенциала".