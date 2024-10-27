Бывшие разработчики из Paradox и CD Projekt анонсировали новую 4X ролевую стратегию

Новая студия From Chaos, основанная бывшими разработчиками из CD Projekt RED, 11 bit studios и Paradox Interactive, анонсировала свою дебютную игру Liegecraft. Руководит проектом экс-программист Gwent Томек Дитрих, а сама игра обещает стать исторической 4X стратегией с элементами RPG, в которой игрокам предстоит стать средневековым монархом.

Liegecraft предлагает гексовую пошаговую карту, на которой можно строить замки, управлять вассалами, собирать армии и выполнять квесты с разветвленными диалогами. Вдохновляясь Crusader Kings 3, игра объединяет дипломатическое управление с быстрыми решениями в духе Yes, Your Grace. Игровой процесс включает сцены пиров и банкетов, на которых персонажи могут ввязаться в потасовки, добавляя атмосферу средневекового антуража.

Особый акцент сделан на роли игрока в назначении титулов и управлении вассалами, в сочетании с RPG-элементом, напоминающим Heroes of Might & Magic. Игроки смогут развивать персонажей и вступать в дуэли, а также организовывать крупные военные кампании. В игре присутствуют технологии, охватывающие несколько эпох, что добавляет глубину и реиграбельность.

Релиз Liegecraft в раннем доступе запланирован на 2025 год, а игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.