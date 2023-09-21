Директор Lies of P рассказывает о трудностях разработки игры в жанре souls-like ©

19 сентября на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X (а также Game Pass) вышла очередная игра в стиле souls-like - Lies of P про Пиноккио. Директор игры Дживон Чой рассказал GamesIndustry о сложностях создания игр подобного жанра, о росте популярности соулсайклов и о том, что разработчики являются поклонниками этого стиля.

[...] Мы решили сосредоточиться на создании добротного экшена и сделать Lies of P дебютной однопользовательской игрой от студии Round8. Как только было решено, что Lies of P будет соулс-ориентированной игрой, мы уделили много времени обсуждению ее сюжета.

Он утверждает, что популярность этого жанра растет, и даже если игроки будут ждать появления на рынке новых игр,этого не будет происходить очень быстро поскольку "невероятно сложно делать хорошо игры, в стилистике soulslike".

По словам директора Lies of P, он осознал, что они были новичками, когда дело дошло до создания " соул-лайков". "Этот факт заставил нас меньше думать о конкуренции на рынке и больше - о создании игры, которая действительно понравится игрокам".

Я - еще один из многих фанатов soulslike в Round8 Studio, и мы хотели принять вызов и отдать дань уважения жанру, который вдохновлял нас и принес нам столько удовлетворения как геймерам. Мы верим, что если нам это удастся, то мы сможем зарекомендовать себя как студия, способная последовательно создавать исключительные игры, к чему мы и стремимся.

Один из уроков, усвоенных Neowiz и Round8, заключается в том, что демоверсия - это лучший способ завоевать доверие игроков до выхода финальной версии.

С точки зрения бизнеса и разработки публичная демонстрация в июне убедила фанатов в том, что игра может быть интересной и хорошо оптимизированной, а также дала нам ключевые отзывы, которые позволили нам запустить Lies of P в наилучшем виде, - говорит директор.

Средний балл Lies of P на Metacritic составляет более 80% (пользовательских рецензий пока нет), а в Steam игра получила 84,85% одобрения из более чем 2200 отзывов игроков.