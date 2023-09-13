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об игре
Lies Of P 19.09.2023
6.8 220 оценок

Экшен Lies of P получил хорошие оценки от критиков

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butcher69
Новости

Пришло время узнать оценки критиков для Soulslike экшена Lies of P. Если внимательно посмотреть на них, то можно увидеть, что диапазон голосов идет от 10 до 6, с преобладанием 9 и 8.

В целом часто можно увидеть как авторы положительных обзоров называют игру лучшим Soulslike не от FromSoftware, с отличной боевой системой и действительно захватывающим сюжетом.

Более критические отзывы, напротив, говорят о том, что игра не передает сути жанра и имеет ряд недостатков именно в боевой системе. Однако все сходятся во мнении, что разработчики отлично использовали интеллектуальную собственность "Пиноккио".

  • Multiplayer.it - 8,5 / 10
  • God is a Geek - 10 / 10
  • GamingTrend - 95 / 100
  • XboxEra - 9,5 / 10
  • TheSixthAxis - 9 / 10
  • Attack of the Fanboy - 4,5 / 5
  • Gamefa - 9 / 10
  • Checkpoint Gaming - 9 / 10
  • Final Weapon - 4,5 / 5
  • ComicBook.com - 4.5 / 5
  • INVEN - 8.9 / 10
  • Cerealkillerz - 8.8 / 10
  • Fextralife - 8.6 / 10
  • PSX Brasil - 85 / 100
  • Push Square - 8 / 10

С нашим обзором вы можете ознакомиться здесь.

Lies of P выйдет 19 сентября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Тут хотя-бы Демку дали потрогать, уже меньше сомнений насчёт Релиза. Мне игра (и её оптимизация, кстати) атмосферно очень зашла, а некоторые геймплейные проблемы разработчики пообещали исправить. Посмотрим, что выйдет

1
Negih

Да, да, да... верим, верим.

Тут должен быть мем из звёздных войн примерно с таким текстом:

- Это правдивые же оценки, верно?

- ...

- Верно?...

-3
Alex Alexoff
-1