Экшен Lies of P получил хорошие оценки от критиков ©

Пришло время узнать оценки критиков для Soulslike экшена Lies of P. Если внимательно посмотреть на них, то можно увидеть, что диапазон голосов идет от 10 до 6, с преобладанием 9 и 8.

В целом часто можно увидеть как авторы положительных обзоров называют игру лучшим Soulslike не от FromSoftware, с отличной боевой системой и действительно захватывающим сюжетом.

Более критические отзывы, напротив, говорят о том, что игра не передает сути жанра и имеет ряд недостатков именно в боевой системе. Однако все сходятся во мнении, что разработчики отлично использовали интеллектуальную собственность "Пиноккио".

Multiplayer.it - 8,5 / 10

God is a Geek - 10 / 10

GamingTrend - 95 / 100

XboxEra - 9,5 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

Attack of the Fanboy - 4,5 / 5

Gamefa - 9 / 10

Checkpoint Gaming - 9 / 10

Final Weapon - 4,5 / 5

ComicBook.com - 4.5 / 5

INVEN - 8.9 / 10

Cerealkillerz - 8.8 / 10

Fextralife - 8.6 / 10

PSX Brasil - 85 / 100

Push Square - 8 / 10

С нашим обзором вы можете ознакомиться здесь.

Lies of P выйдет 19 сентября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.