Экшен Lies of P получил хорошие оценки от критиков

Пришло время узнать оценки критиков для Soulslike экшена Lies of P. Если внимательно посмотреть на них, то можно увидеть, что диапазон голосов идет от 10 до 6, с преобладанием 9 и 8.
В целом часто можно увидеть как авторы положительных обзоров называют игру лучшим Soulslike не от FromSoftware, с отличной боевой системой и действительно захватывающим сюжетом.
Более критические отзывы, напротив, говорят о том, что игра не передает сути жанра и имеет ряд недостатков именно в боевой системе. Однако все сходятся во мнении, что разработчики отлично использовали интеллектуальную собственность "Пиноккио".
- Multiplayer.it - 8,5 / 10
- God is a Geek - 10 / 10
- GamingTrend - 95 / 100
- XboxEra - 9,5 / 10
- TheSixthAxis - 9 / 10
- Attack of the Fanboy - 4,5 / 5
- Gamefa - 9 / 10
- Checkpoint Gaming - 9 / 10
- Final Weapon - 4,5 / 5
- ComicBook.com - 4.5 / 5
- INVEN - 8.9 / 10
- Cerealkillerz - 8.8 / 10
- Fextralife - 8.6 / 10
- PSX Brasil - 85 / 100
- Push Square - 8 / 10
С нашим обзором вы можете ознакомиться здесь.
Lies of P выйдет 19 сентября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.
Тут хотя-бы Демку дали потрогать, уже меньше сомнений насчёт Релиза. Мне игра (и её оптимизация, кстати) атмосферно очень зашла, а некоторые геймплейные проблемы разработчики пообещали исправить. Посмотрим, что выйдет
Да, да, да... верим, верим.
Тут должен быть мем из звёздных войн примерно с таким текстом:
- Это правдивые же оценки, верно?
- ...
- Верно?...