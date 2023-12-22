Lies of P и NEOWIZ отмечают успешный год новым трейлером

NEOWIZ, глобальный разработчик и издатель игр, с сообщил что завершает 2023 год уверенно, получив множество наград, номинаций, похвал и многого другого за свою знаменитую ролевую игру Lies of P. Чтобы отметить успешный год, NEOWIZ предлагает 20% скидку на игру в магазинах Steam и PlayStation во время соответствующих зимних распродаж. Зимняя распродажа Steam продлится до 4 января 2024 года, а зимняя распродажа PlayStation — до 17 января 2024 года.

Lies of P заработала более миллиона продаж менее чем за месяц после того, как получила положительные отзывы как критиков, так и фанатов за уникальный взгляд на классическую сказку о Пиноккио и тонкие новшества в формуле Souls-игр. С момента своего анонса и последующего запуска Lies of P получила множество номинаций, наград и признаний, в том числе:

«Лучшая приключенческая игра», «Самая ожидаемая игра для Sony PlayStation» и «Лучшая ролевая игра» на Gamescom 2022.

«Игра года» на Korea Game Awards

«Игра года для Mac» на App Store Awards

Многократные победы на церемонии вручения наград NYX Game Awards в различных категориях, получив особое признание как «Лучшая ролевая игра года».

Игра вошла во многие списки «Лучших игр 2023 года»: NPR, Polygon, Rolling Stone, Vulture, The Washington Post, а также рейтинги лучших игр Game Informer, «Лучший Soulslike» по версии IGN, Игры с лучшими рецензиями по версии GameSpot и 10 лучших игр года по версии The Gamer.

Номинации «Лучшая ролевая игра» и «Лучшая художественная постановка» на The Game Awards.

В лонг-листе лучших игр 2023 года по версии BAFTA – новая интеллектуальная собственность

Номинация на премию Steam Awards в категории «Выдающаяся игра с богатым сюжетом».

«Вся команда NEOWIZ невероятно горда тем, что была номинирована на эту желанную награду», — сказал директор Lies of P Дживон Чхве. «Эти достижения являются еще одним свидетельством того, что мы создали что-то особенное с Lies of P, и мы с нетерпением ждем, когда игроки увидят, что будет дальше».

Lies of P вышла по всему миру 19 сентября 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.