Новый трейлер Lies of P: Overture покажут на следующей неделе

Поклонники Lies of P могут с нетерпением ожидать 24 февраля, когда в рамках стрима ID@Xbox Showcase будет представлен новый трейлер для предстоящего DLC Lies of P: Overture. Дополнение для экшен-РПГ от Neowiz и Round8 Studio, вдохновлённой романом XIX века Приключения Пиноккио, планируется к выходу летом 2025 года.

Игра, выпущенная в сентябре 2023 года, быстро завоевала популярность, став хитом среди фанатов игр в жанре Souls и продавшись тиражом более миллиона копий в первый месяц. После анонса DLC интерес к проекту только возрос, особенно после стрима PlayStation State of Play.

В трейлере Lies of P: Overture появляется новый женский персонаж с мечом, а сюжет расширения будет разворачиваться до событий основной игры.

Стрим начнется 24 февраля в 21:00 по московскому времени и станет частью более масштабного события, посвящённого инди-разработчикам.