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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 1 185 оценок

Новый трейлер Lies of P: Overture покажут на следующей неделе

butcher69
Новости

Поклонники Lies of P могут с нетерпением ожидать 24 февраля, когда в рамках стрима ID@Xbox Showcase будет представлен новый трейлер для предстоящего DLC Lies of P: Overture. Дополнение для экшен-РПГ от Neowiz и Round8 Studio, вдохновлённой романом XIX века Приключения Пиноккио, планируется к выходу летом 2025 года.

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Игра, выпущенная в сентябре 2023 года, быстро завоевала популярность, став хитом среди фанатов игр в жанре Souls и продавшись тиражом более миллиона копий в первый месяц. После анонса DLC интерес к проекту только возрос, особенно после стрима PlayStation State of Play.

В трейлере Lies of P: Overture появляется новый женский персонаж с мечом, а сюжет расширения будет разворачиваться до событий основной игры.

Стрим начнется 24 февраля в 21:00 по московскому времени и станет частью более масштабного события, посвящённого инди-разработчикам.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Виталий Паровин

Игра очень классная. Первый(и пока любимый) мой соулс лайк. Трейлер длс не подкачал(особенно зима в игре), поэтому жду и скачаю обязательно.

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AlluringJake

Я слышал что они делают какой то survival-horror, очень интересно посмотреть что там будет.

Надеюсь будет полное дисковое издание, игра+ДЛС.

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