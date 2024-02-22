Сюжетное расширение для хардкорной игры Lies of P запланировано на 2024 год

Осенью прошлого года состоялся релиз Lies of P, еще одного хардкорного ролевого экшена. В отличие от многих других Soulslike-игр, дебютному проекту студии Round8 Studio удалось представить действительно интересный мир и подарить игрокам уникальные механики. У игры сформировалось большое сообщество поклонников, которое с нетерпением ожидает масштабного сюжетного расширения. Судя по всему, дополнение к игре может выйти уже в этом году.
В недавнем отчете разработчиков из студии Round8 было обнаружено упоминание предстоящего дополнения к Lies of P. Документы лишний раз подтверждают крайне успешный релиз проекта. Хардкорная игра, несмотря на доступность по подписке Game Pass, смогла разойтись тиражом более одного миллиона копий в первый месяц продаж. Кроме того, в отчете авторы подтверждают активную разработку дополнения.
Согласно представленной информации, все силы команды брошены на выпуск дополнения. Сюжет DLC был продуман еще до релиза, поэтому для создания аддона не потребуется много времени. Сюжетное расширение планируют выпустить в 2024 году, вероятно, ко дню выпуска Lies of P.
Круто
ну чтож ждем длс без денуво)