Новое видео симулятора жизни Life by You демонстрирует мебель, одежду и многое другое ©

Paradox Tectonic выпустила еще одно видео о предстоящей игре-симуляторе и конкуренте The Sims Life by You. Видео представлено непосредственно главой студии Родом Хамблом, которого вы, возможно, знаете по его работам над сериями The Sims и Second Life.

На этот раз мы еще раз взглянем на многоуровневую систему, показанную в предыдущем видео, но что еще интереснее, Хамбл демонстрирует множество одежды. Вдобавок ко всему, мы узнаем, что разработчики прислушались к отзывам и введут три уровня начального капитала для ваших людей, хотя вы можете просто дать себе столько денег, сколько захотите.

Наконец, видео демонстрирует больше игрового процесса, ориентированного на магазин, и мы узнаем, что дети на самом деле могут разыгрывать, например отключать монитор и тому подобные действия.

Life by You выйдет в раннем доступе для ПК 5 марта 2024 года.