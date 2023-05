Новый трейлер Life by You демонстрирует обширные инструменты для редактирования отделки дома ©

Сегодня Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным трейлером своего предстоящего симулятора жизни Life by You.



На этот раз мы посмотрим на довольно впечатляющие строительные инструменты, в частности, на то, как можно с большой степенью свободы менять текстуры и цвета стен и пола. Можно будет не только менять текстуру, но и настраивать ее масштаб. В конце мы рассмотрим, как можно растягивать комнаты.

Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life. Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.