Релиз симулятора жизни Life by You от Paradox отложен на неопределенный срок

Paradox Interactive недавно назначила Маттиаса Лилью своим новым заместителем генерального директора, чтобы помочь укрепить «корпус проектов на будущее». Первым действием Лильи в качестве заместителя генерального директора является отсрочка выхода Life by You из запланированного на июнь выпуска в раннем доступе.

Студия Tectonic компании Paradox, возглавляемая бывшим руководителем Sims и генеральным директором Second Life Родом Хамблом, полностью посвятила себя разработке Life by You. Однако требуется больше времени на разработку, поэтому было принято решение отложить ее в третий раз.

Выпуск Life by You сначала был отложен с момента выпуска в сентябре 2023 года, затем перенесен на март 2024 года, а затем снова отложен до июня 2024 года, а теперь он откладывается на неопределенный срок, поскольку Paradox Interactive не хочет фиксировать дату выпуска, в которой «нельзя быть уверенной».

«После долгих раздумий мы с сожалением сообщаем, что решили отказаться от даты выпуска Life by You’s Early Access, ранее назначенной на 4 июня», – сказала Лилья. «Это было непростое решение, тем более что мы понимаем то предвкушение и волнение, которое испытывают многие игроки по поводу игры. Однако мы считаем, что необходимо дополнительное время на разработку».

Новое окно выпуска еще не подтверждено, но разработка все еще продолжается. Life by You не отменяется и не удаляется из графика выпуска. Вероятно, она не выйдет в этом году.

«Хотя мы бы предпочли назначить новое окно выпуска, мы считаем, что более разумно отложить её, пока мы планируем заранее, а не брать на себя обязательство о новой дате, в которой мы не можем быть уверены», – заключил Лилья.

Paradox Interactive сообщит новую дату выпуска, когда она будет готова.