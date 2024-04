Режиссер Life By You считает такие игры, как The Sims, "самыми сложными ролевыми играми из когда-либо созданных"

Режиссер Life By You — следующего противника The Sims — говорит, что симуляторы жизни — это «самые сложные ролевые и крафтовые игры», когда-либо созданные. В интервью PC Gamer Род Хамбл — режиссер Life By You и менеджер Paradox Interactive — объясняет, почему, по его мнению, в последнее время жанр симуляторов жизни пережил всплеск популярности.

«Причина, по которой жанр симуляторов жизни настолько успешен, и я думаю, что он будет становиться все более и более успешным, заключается в том, что это инклюзивный игровой жанр, который каждый может использовать, чтобы рассказывать истории, имеющие корни в реальной жизни», — сказал разработчик.

Поясняется, что на макроскопическом уровне можно «перетаскивать, сносить и реорганизовывать целые города», а на более детальном уровне можно решать, что определенный персонаж говорит другому персонажу в определенный момент, написав пьесу (или мыльную оперу, если хотите) в прямом эфире.

«Я думаю, что люди, которые не играют в симуляторы жизни, возможно, не понимают, что это также самые сложные ролевые игры, когда-либо созданные, помимо того, что это одни из самых сложных игр о крафте, когда-либо созданных, и в дополнение к тому, что они имеют самые сложные поведенческие системы искусственного интеллекта», — сказал Хамбл. «Но причина, по которой я думаю, что они так популярны, заключается в том, что, хотя они настолько сложны, они понятны и вам не нужны учебные пособия».

Хотя The Sims была любимым симулятором жизни с начала 2000-х годов, вскоре у нее появится немного больше конкурентов. На горизонте не только Life By You от Paradox Interactive, но и Paralives Алекса Массе, релиз которого запланирован на следующий год.