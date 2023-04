В симуляторе жизни Life By You можно будет создать город с традиционными семейными ценностями ©

Кадр из The Sims 4

Гейм-дизайнер Род Хамбл, работавший над The Sims 2 и The Sims 3, дал интервью сайту Game Industry о своей новой игре Life By You - симуляторе жизни в стиле The Sims. И, судя по этому интервью, игра будет пытаться угодить всем.

Кадр из Life By You

Род заявил о том, что в игре будут очень тонкие настройки, связанные с гендерном, цветом кожи и именами жителей города. Помимо тонких настроек гендера для самого персонажа (с наличием третьего пола под названием "non-binary) игроки сами смогут решить, как населить свой город - можно полностью заселить город персонажами лишь одного пола, а самому быть единственным представителем противоположного пола. Или же можно будет создать полностью однополый гомосексуальный город. А можно будет создать весьма "традиционный" город с белыми гетеросексуальными мужчинами и женщинами с европейскими именами и фамилиями - всё зависит от ваших предпочтений.

Аудитория фанатов симуляторов жизни очень разнообразна. Вне зависимости от ваших взглядов я хочу дать вам возможность сделать этот мир таким, каким захотите.

- Род Хамбл

На вопрос журналиста Брендана Синклера о том, не опасается ли Род, что игроки захотят создать мир, на основе своих "расистских взглядов", как это было с модификацией European Phenotype and Names Only для Stellaris (другой игры Paradox, которая собирается издавать Life By You) Род благоразумно ответил:

Я хочу дать вам возможность выбора сделать мир таким, каким вы захотите до тех пор, пока вы не навязываете свои взгляды другим.

По умолчанию в игре все персонажи будут пансексуальными (влечение ко всем), по аналогии с серии The Sims, где все персонажи по умолчанию бисексуальны, однако игрок в любой момент сможет изменить ориентацию и демографию с помощью специальных ползунков. Эта функция может быть действительно полезной, учитывая что в серии The Sims нет гибких настроек демографии, а в последней на данной момент игре серии имена неигровых персонажей генерируются на основе региона, где живёт сам игрок, что достаточно сильно ломает атмосферу. В Life By You игрок вполне может создать город определённого этнического состава, например, город из одних азиатов, если он хочет отыгрывать японский город.

Life By You выйдет в ранний доступ 12 октября 2023 года для Steam и Epic Store. На данный момент русский язык не заявлен в списке поддерживаемых, но официальная страница в Steam переведена на русский.