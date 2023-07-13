Научно-фантастическое приключение Lifeless Moon стартует 10 августа на ПК, версии для консолей выйдут в 2024 году ©

Serenity Forge объявили дату выхода предстоящего научно-фантастического приключения Lifeless Moon для ПК 10 августа с выпуском консольных версий в начале следующего года. Lifeless Moon — великолепный 3D-платформер, деликатно раскрывающий захватывающую, но прекрасную историю двух астронавтов, исследующих Луну в рамках миссии эпохи Аполлона. Встречайте знакомые, но потусторонние места, которые заставляют их и игрока задаваться вопросом, что реально и где (и когда) они могут быть на самом деле.

На пустынной луне вас ждут секреты, раскрывающие тайны, которые помогут вам найти истину и выжить. Следуя по стопам исследователей, которые были до вас, понимание пережитой ими травмы может стать ключом к вашему возвращению домой — используйте навыки анализа, разгадывайте подсказки и осваивайте совершенно новые технологии, когда вы начнете видеть свою новую реальность в более широком масштабе. Игроки столкнутся со странным явлением и воспользуются его необычайной творческой силой, пытаясь разгадать тайну и узнать правду.

Lifeless Moon является духовным преемником Lifeless Planet, которая за время своего существования превратилась в культовый хит с почти десятью миллионами игроков. Эта необычная игра выходит на ПК 10 августа.