Загадочное приключение Lifeless Moon стало доступно на ПК ©

Загадочное приключение Lifeless Moon уже доступно на ПК, а выход на консолях запланирован на первый квартал следующего года

Lifeless Moon - это платформер, который отправляет вас в призрачную, но прекрасную одиссею на Луну в рамках миссии времен "Аполлон-1". Знакомые, но потусторонние места заставят вас усомниться в реальности происходящего и в том, где вы находитесь на самом деле. Истина где-то рядом и ждет, когда вы ее найдете.

На пустынной Луне вас ждут тайны, которые помогут вам найти правду и выжить. Вы идете по стопам исследователей, которые были до вас, и понимание травм, постигших их, может стать ключом к вашему возвращению домой - анализируйте загадки, разгадывайте улики и осваивайте совершенно новые технологии, чтобы начать видеть новую реальность в более широком масштабе. Игрокам предстоит столкнуться со странным явлением и использовать его необычайные творческие способности, пытаясь разгадать тайну и узнать правду.

Lifeless Moon - духовный наследник Lifeless Planet, которая за время своего существования прошла путь до почти десяти миллионов игроков. Новички могут получить обе игры в комплекте Lifeless Worlds в Steam.