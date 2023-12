CDPR поздравила разработчика No Man's Sky с новой игрой Light No Fire и шутит: "Вы всегда сможете исправить ее позже"

Разработчик Cyberpunk 2077 очень нахально поздравил Hello Games с выходом новой амбициозной фэнтези-игры Light no Fire на церемонии The Game Awards 2023, пошутив о соответствующих трудностях двух студий и их искуплении.



Hello Games выпустив No Man's Sky, подвергнула ее широкой критике за то, что в ней отсутствуют многие функции, обещанные основателем студии Шоном Мюрреем. Однако за прошедшие годы в игру было добавлено несколько масштабных обновлений, которые улучшили восприятие игры общественностью настолько, что сегодня No Man's Sky считается одной из лучших игр с открытым миром и недавно получила премию Golden Joystick в номинации "Все еще играю".



Аналогично, в 2020 году Cyberpunk 2077 стартовала не совсем удачно, но в большей степени это было связано с глюками, визуальными недостатками, нечеткой работой ИИ и сбоями, мешающими играть. Сравните это с сегодняшним днем, когда Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила премию Golden Joystick Award за лучшее расширение, и вы увидите, что обе игры прошли долгий искупительный путь с момента выхода.

Похоже, именно в таком духе мы и наблюдаем это довольно сюрреалистичное взаимодействие между CDPR и Мюрреем:

Не только Мюррей опасается, что Hello Games повторит свои ошибки, давая завышенные обещания. Группа фанатов No Man's Sky умоляет Мюррея не делать этого после того, как разработчик заявил, что Light No Fire станет "первым настоящим открытым миром" - что бы это ни значило.