CDPR поздравила разработчика No Man's Sky с новой игрой Light No Fire и шутит: "Вы всегда сможете исправить ее позже"

Разработчик Cyberpunk 2077 очень нахально поздравил Hello Games с выходом новой амбициозной фэнтези-игры Light no Fire на церемонии The Game Awards 2023, пошутив о соответствующих трудностях двух студий и их искуплении.
Hello Games выпустив No Man's Sky, подвергнула ее широкой критике за то, что в ней отсутствуют многие функции, обещанные основателем студии Шоном Мюрреем. Однако за прошедшие годы в игру было добавлено несколько масштабных обновлений, которые улучшили восприятие игры общественностью настолько, что сегодня No Man's Sky считается одной из лучших игр с открытым миром и недавно получила премию Golden Joystick в номинации "Все еще играю".
Аналогично, в 2020 году Cyberpunk 2077 стартовала не совсем удачно, но в большей степени это было связано с глюками, визуальными недостатками, нечеткой работой ИИ и сбоями, мешающими играть. Сравните это с сегодняшним днем, когда Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила премию Golden Joystick Award за лучшее расширение, и вы увидите, что обе игры прошли долгий искупительный путь с момента выхода.
Похоже, именно в таком духе мы и наблюдаем это довольно сюрреалистичное взаимодействие между CDPR и Мюрреем:
Не только Мюррей опасается, что Hello Games повторит свои ошибки, давая завышенные обещания. Группа фанатов No Man's Sky умоляет Мюррея не делать этого после того, как разработчик заявил, что Light No Fire станет "первым настоящим открытым миром" - что бы это ни значило.
CDPR лучше бы свой о б о сса ный рот не открывали. Метро спустя 4 года добавят и то не факт, вот и игры их нужно покупать только после выхода всех дополнений + год, как с ведьмаком было.
И по скидке ты забыл добавить!
НЕ меньше чем 75%.
Ахахаха, в отличие от СДПР они всё-таки могут исправить всё, так как эти ребята молодцы и у них получилась замечательная песочница с каким никаким сюжетом.
Ну так и реды исправили.
Не полностью. На днях как раз закончил перепроходить. НПС всё ещё иногда наслаиваются друг на друга в катсценах, текстуры иногда пропадают, несколько раз враги в стенах застревали и там бегали из-за чего приходилось загружать сохранение. Это то что навскидку особо не вспоминая
Ты консольщик что ли?
На Пк уже на 1.22 было всё норм.
Ну что за скоты лицемерные, а
Забрали свою наградку за паршивую работу над ошибками
Кстати часть оптимизации киберпанка - это увеличение минимальных системных требований
Я как это заметил, чутка на стул присел - экая оказия то
Хеллооооооу Найт Сити!
Оптимизацию делали для топовых систем(бред, но факт), а на средних и слабых тока хуже стало работать игра
Вот же клоуны,ещё раз тупо опустили всех кто купил у них игру.Это как раз дивиз Проджектов и есть,только правильнее будет сначала впарить а потом уже несколько лет делать,а вот разрабы No Man's Sky в отличие от поляков реально переделали игру и добавили колоссальное количество новых механик,элементов и различных фишек.
Что-то студии начали троллить друг друга, то актёр Кратоса - Кристофер Джадж сказал на TGA, что его речь длиннее, чем кампания Call of Duty Modern Warfare 3 (2023), то CDPR сказали, что Hello Games всегда смогут исправить позже свою новую игру. В случае с заявлением CDPR есть явная постирония, это как чернокожий имеет право назвать другого чернокожего словом Н***.
Чья бы корова мычала
Поздравили с ещё одним No mans sky.
Иронично))
Наверное парень так и не научился, что нельзя обещать звезды с неба, а то потом опять придется латать свою игру годами.
Да они там оба еще не отошли от своих провалов, вот и пытаются друг друга поддеть. А на самом деле оба просто наплевали на игроков своими невыполненными обещаниями.
Может им обоим стоило бы поменьше трепаться, а больше кодить? Но нет, опять один обещаниями заваливает, а второй издевается. Вот такие вот "разработчики" - все болтуньи да самоутверждающиеся, а игры делают как попало. Ничего, фанаты их еще вспомнят, если опять промахнутся!