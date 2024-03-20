Симулятор меха-фермера Lightyear Frontier уже доступен в раннем доступе

Студия FRAME BREAK выпустила необычный симулятор фермера - Lightyear Frontier в стадии раннего доступа.
Lightyear Frontier предлагает игрокам возможность построить ферму на далекой планете и исследовать ее локации. В отличие от многих симуляторов выживания, здесь акцент делается на спокойной фермерской жизни, где игроки могут выращивать уникальные культуры и улучшать своего робота-помощника. Игра также позволяет взаимодействовать с экосистемой планеты, восстанавливать ее регионы и исследовать древние тайны.
В течение периода раннего доступа разработчики обещают выпускать регулярные обновления, добавляя новый контент, включая окружения, растения, ресурсы, животных, опасности, уровни апгрейдов и модули для мехов. Также планируется расширение сюжета, добавление новых миссий и соседей.
Lightyear Frontier предлагает уникальный опыт совместного исследования и строительства, где игроки могут создать ферму своей мечты вместе с друзьями. Игра также атмосферно сопровождается успокаивающим кантри саундтреком, добавляя особый шарм процессу игры.
Игра доступна на ПК и Xbox Series X|S, включая подписку Game Pass. На платформе Steam цена составляет 880 рублей, однако до 30 марта игру можно приобрести со скидкой 20%, за 704 рубля.
О, мои звезды! Какое это было путешествие. Многие из вас играли в демо-версию, мы читали ваши комментарии и очень благодарны за то, что вы, наше потрясающее сообщество, были с нами и поддерживали нас на протяжении всего этого безумного приключения. Спасибо, что были с нами, мы надеемся, что вы получите огромное удовольствие от игры в Lightyear Frontier!