Авторы Like a Dragon Gaiden показали несколько геймплейных роликов и рассказали несколько подробностей

Сегодня компания Sega провела саммит RGG Summit 2023, на котором были представлены новости о предстоящих играх серии Like a Dragon. Если вам интересно, название мероприятия - это аббревиатура от Ryu ga Gotoku, японского названия серии, ранее известной как Yakuza.

Мы начнем с Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Прежде всего, мы видим боевые стили Кадзумы Кирю в действии. Первый - это его традиционный Стиль Якудзы, а второй - Стиль гента, вдохновленный шпионскими фильмами.

Действие игры происходит в Сотенбори в Осаке, через три года после событий Yakuza 6: The Song of Life. Второстепенным местом действия является Йокогама. Мы также получаем представление главных героев вместе с их актерами.

Спойлер

Кадзума Кирю (в исполнении Такаи Куроды) - бывший легендарный якудза, который стер свое прошлое и имя. Косэй Сисидо (в исполнении Ясукадзе Мотомии) - лейтенант семьи Ватасэ, дочерней компании Альянса Оми. Козырь семьи Ватасэ. Юки Цуруно (изображен Ёсиюки Ямагути) - капитан семьи Ватасэ, дочерней компании Альянса Оми. Меч якудзы, принадлежащий семье Ватасэ. Акаме (в роли Первого Лето Уйка) - теневая фигура, знающая все тонкости и нюансы Сотенбори. Хомаре Ниситани III (в исполнении Кима Яека) - патриарх клана Кидзин, дочернего предприятия Альянса Оми. Тидр-патриарх клана Киджин, прямого дочернего предприятия Альянса Оми. Кихэй Ханава (в исполнении Хироки Точи) - лидер фракции Дайдодзи.

Чем вы должны пожертвовать, чтобы защитить тех, кого любите? Бывшая легенда мира якудза, Кадзума Кирю инсценирует свою смерть, чтобы защитить своих близких. Время от времени он получает задания в качестве секретного агента фракции Дайдодзи - секретной организации, которая когда-то работала на правительство. Само существование Кирю держится в строжайшем секрете в Дайдодзи. Там он томится каждый день в своем одиночестве. Пока однажды кто-то не приходит, чтобы вернуть Кирю в общество.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая выйдет 9 ноября для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Игра объяснит, что произошло с традиционным героем Кадзумой Кирю между Yakuza 6: The Song of Life и Infinite Wealth.