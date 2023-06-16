Авторы Like a Dragon: Infinite Wealth показали еще один ролик из предстоящей игры ©

Сегодня компания Sega провела саммит RGG Summit 2023, на котором были представлены новости о предстоящих играх серии Like a Dragon. Если вам интересно, название мероприятия - это аббревиатура от Ryu ga Gotoku, японского названия серии, ранее известной как Yakuza.

Мы узнали, что трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth, показанный на Xbox Game Showcase, является реальной сценой из игры. Действие игры происходит в Йокогаме и заграничном месте, показанном в трейлере (судя по всему, это Гавайи, хотя они и не были названы).

Нам показали сцену разговора между Ичибаном Касугой и Кадзумой Кирю. Интересно, что мы узнаем, что осенью состоится еще один саммит RGG с более подробной информацией. Это будет примерно в сентябре (скорее всего, перед Tokyo Game Show, как в прошлом году).

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC в начале 2024 года. Недавно издательство объявило победителя гран-при своего прослушивания, популярная японская ютуберша Kson. В результате она сыграет одну из ролей в игре. Если вы хотите увидеть больше, вы можете насладиться предыдущим трейлером.