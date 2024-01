Будьте осторожны: Сюжетные спойлеры Like a Dragon: Infinite Wealth появились в сети

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет только 25 января, но, похоже, кому-то удалось заполучить игру раньше времени. В результате в сети появились предполагаемые скриншоты и подробности сюжета, которые могут содержать огромные спойлеры, а фанатов призывают быть осторожными при чтении сообществ и форумов Like a Dragon.

Утечка была быстро замечена сабреддитом серии Like a Dragon, предупредившим фанатов быть осторожными в сети. И действительно, не сразу можно найти комментарии игрока, который, судя по всему, уже прошел игру, обсуждая ее и делясь огромными спойлерами к основному сюжету. Неясно, как им удалось получить игру так рано, но один из пользователей утверждает, что это была розничная копия, так что магазин, возможно, уже разослал свои запасы.

Учитывая, насколько серьезны некоторые из этих спойлеров, ярые фанаты определенно захотят ограничить свое пользование социальными сетями до дня запуска.

Like a Dragon: Infinite Wealth, девятая основная часть серии Like a Dragon/Yakuza, выйдет 25 января. Она будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.