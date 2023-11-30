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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
6.9 58 оценок

Герой Дэнни Трехо в сюжетном трейлере Like A Dragon: Infinite Wealth

butcher69
Новости

Like A Dragon: Infinite Wealth собирается с шумом начать 2024 год в январе, и не только потому, что разработчики говорят, что игра будет чертовски длинный и взрывной. Как уже сообщила студия Ryu Ga Gotoku, в озвучке английской версии игры также примут участие Дэниел Дэ Ким и Дэнни Трехо. Во время сегодняшнего PC Gaming Show: Most Wanted, RGG представила новый англоязычный трейлер с первым взглядом на роли Кима и Трехо.

Ким наденет костюм нового персонажа Эбины Масатаки, который, похоже, заполнит вакуум власти в преступной группировке Йокогамы после событий Yakuza: Like A Dragon. Ему предстоит сразиться с давним героем сериала Кирю Казумой.

Трехо, как и положено, возьмет в руки пару мачете для роли Дуайта, лидера преступной организации "Барракуды". Ему предстоит столкнуться с новым героем Касугой Ичибаном, который каким-то образом оказался на Гавайях.

Серия The Yakuza/Like A Dragon - известна своими драматическими сценами, и это вдвойне относится к склонности студии Ryu Ga Gotoku к выступлениям знаменитостей. В прошлом студия использовала лица и голоса любимых японских талантов.

Это был большой год для Yakuza: ремейк Ishin и выход Like A Dragon Gaiden в этом месяце, а 2024-й может стать еще больше.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
spuddimun

Интересно, а в гейм пасс она будет?

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r23dom

Кима узнал, а Трехо какая то пародия на него

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