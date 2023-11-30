Герой Дэнни Трехо в сюжетном трейлере Like A Dragon: Infinite Wealth

Like A Dragon: Infinite Wealth собирается с шумом начать 2024 год в январе, и не только потому, что разработчики говорят, что игра будет чертовски длинный и взрывной. Как уже сообщила студия Ryu Ga Gotoku, в озвучке английской версии игры также примут участие Дэниел Дэ Ким и Дэнни Трехо. Во время сегодняшнего PC Gaming Show: Most Wanted, RGG представила новый англоязычный трейлер с первым взглядом на роли Кима и Трехо.
Ким наденет костюм нового персонажа Эбины Масатаки, который, похоже, заполнит вакуум власти в преступной группировке Йокогамы после событий Yakuza: Like A Dragon. Ему предстоит сразиться с давним героем сериала Кирю Казумой.
Трехо, как и положено, возьмет в руки пару мачете для роли Дуайта, лидера преступной организации "Барракуды". Ему предстоит столкнуться с новым героем Касугой Ичибаном, который каким-то образом оказался на Гавайях.
Серия The Yakuza/Like A Dragon - известна своими драматическими сценами, и это вдвойне относится к склонности студии Ryu Ga Gotoku к выступлениям знаменитостей. В прошлом студия использовала лица и голоса любимых японских талантов.
Это был большой год для Yakuza: ремейк Ishin и выход Like A Dragon Gaiden в этом месяце, а 2024-й может стать еще больше.
Интересно, а в гейм пасс она будет?
Кима узнал, а Трехо какая то пародия на него