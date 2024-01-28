На Infinite Wealth были самые высокие физические предзаказы в истории франшизы

Японский сайт 4Gamer не так давно взял интервью у Масаёси Ёкоямы, Хироюки Сакамото и Рёсукэ Хории из студии RGG, в котором они поделились информацией о недавно вышедшей игре Like a Dragon: Infinite Wealth. В ходе беседы удалось выяснить много интересных деталей, в частности, влияние пандемии на разработку игры и исключительно высокий уровень предварительных заказов на физическую версию Infinite Wealth.
Предварительные заказы на физическую копию Infinite Wealth стали грандиозным успехом. По словам Йокоямы, это был самый высокий уровень предзаказов за всю историю серии. Их сложно сравнивать с предыдущими играми из-за наличия как физических, так и цифровых версий, но с точки зрения заявок на физические копии это рекордный результат. По сравнению с Yakuza: Like a Dragon, количество предварительных заказов на физическую версию было значительно ниже.
Переломными факторами для такого успеха стали замена главного героя на кого-то другого, вместо Кирю, и смена игровой системы на RPG. Мы лично не были уверены в 2019-м и начале 2020 года, но когда уже открыли двери, оказалось, что к утру в день релиза складские запасы были почти полностью исчерпаны, а наши ритейлеры, которые получили дополнительные заказы, устроили настоящую битву за оставшиеся копии.
COVID-19 существенно повлиял на разработку игры, и примерно треть времени мы были вынуждены работать удаленно. Это вызвало ряд трудностей, но как только команда смогла вернуться к относительно нормальной жизни, то выложились по полной. В итоге удалось не только расширить основной сюжет, но и добавить большое количество дополнительного контента, например, остров Дондоко.
Контролировать бюджет в удаленном режиме было сложнее, чем обычно. Работа на удалении требовала больших финансовых вложений, где-то в 1,5 раза выше, чем в обычных условиях. Бюджетные ограничения были непростой задачей, но Сакамото сделал все, чтобы удержать его в приемлемых рамках.
Like a Dragon: Infinite Wealth уже доступна по всему миру на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.
Полюбил якудзу, хоть и поздно начал знакомство с данной серией. А именно с лайк драгон. Необычный игровой опыт, юмор, эмоции. Однозначно один из любимых жанров, хотя боевку бы хотел не пошаговую) Итибан вообще запал в душу как персонаж, своей харизмой, преданность и высокими моральными ценностями. Советую однозначно. В новую часть тоже обязательно поиграю. Главное запастись временем
красавчики