Новые трейлеры Like a Dragon: Infinite Wealth знакомят с главными героями и другими персонажами

Sega и студия RGG представили новые персонажные трейлеры для грядущей пошаговой JRPG Like a Dragon: Infinite Wealth, в которых представлены главные герои Ичибан Касуга и Кадзума Кирю, а также другие персонажи предстоящей игры.
Ранее разработчик рассказывал, что Like a Dragon: Infinite Wealth представляет собой уникальную ролевую игру, в которой бои отличаются большей глубиной, улучшено качество жизни и усовершенствован геймплей в пользу скорости и стратегии. Игровая партия теперь имеет полную свободу передвижения во время боя, что позволяет вам стратегически правильно расположить себя и своих союзников, чтобы эффективнее уничтожать врагов.
Like a Dragon: Infinite Wealth в центре сюжета - Ичибан Касуга, который просыпается на пляже без одежды. Подробности повествования пока скудны, но игроки могут рассчитывать на то, что вернувшиеся протагонисты Ичибан и Кирю будут выступать в роли двух главных героев.
Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.