Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth посвятили мини-игре по управлению собственным островом

Microsoft и SEGA продолжают сотрудничать, и все новые игры японской корпорации появятся в Xbox Game Pass. За последние дни клиенты редмондского гиганта смогли познакомиться с Like a Dragon: Ishin!, в ближайшее время в каталог сервиса будет добавлена Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а теперь мы можем взглянуть на Like a Dragon: Infinite Wealth.

Если Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name займет геймеров в самое ближайшее время, то следующий нумерованный эпизод (по крайней мере, в Японии), как и планировалось, вновь засветился на Xbox Partner Preview. Итак, что же нового в этом новом приключении Ичибана Касуги с участием Кадзумы Кирю?

Ну что ж, готовьтесь к появлению Happy Resort Dondoko Island - райского острова, который наверняка понравится поклонникам Animal Crossing, ведь его содержание будет заигрывать с симуляцией жизни. С помощью Ичибана вы сможете создать свой собственный дом, украсив его по своему вкусу, а также весь остров, построив различные здания и придав ему индивидуальность, например, воздвигнув гигантскую статую. На остров смогут приезжать туристы, но не только туристы, ведь тишину и покой этого райского уголка будут нарушать разбойники и дикие животные, которых придется поставить на место! Вас ждут исследования, сбор насекомых и многое другое. Вот тут-то и придут на помощь Мукку и Гачапин.

На Xbox Wire Хироюки Сакамото из студии RGG ответил на несколько вопросов и пояснил, что для открытия острова Дондоко необходимо пройти второстепенную историю, доступную в начале 6-й главы. Все, что произойдет после этого, будет совершенно независимо от сюжета.

Игра Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam и Windows).