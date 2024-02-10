Обновление 1.15 для Like a Dragon: Infinite Wealth исправляет заикание при генерации кадров DLSS 3

Студия Ryu Ga Gotoku выпустила новый патч для Like a Dragon: Infinite Wealth. Обновление 1.15 содержит ряд исправлений ошибок и устраняет некоторые сбои. Более того, оно устраняет проблемы с заиканием, которые могли возникнуть при включении генерации кадров DLSS 3.
Наряду с этим исправлением DLSS 3 FG, есть также исправление редкой ошибки, из-за которой игра иногда вылетала, когда вы сражаетесь с Судзимоном. Разработчики исправили проблему на Гавайях, из-за которой персонажи застревали в стенах во время боев.
Как всегда, Steam загрузит этот патч при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти полный список изменений.
Примечания к выпуску обновления 1.15 Like a Dragon: Infinite Wealth
- Исправлена ошибка, которая в редких случаях могла привести к сбою во время сражений Судзимоном.
- Улучшено воспроизведение музыки в плейлистах, чтобы воспроизведение возобновлялось с того места, на котором оно было прервано.
- Исправлена ошибка, из-за которой статусный бонус при повышении уровня работы не отображался правильно при смене работы.
- Исправлена ошибка на Гавайях, из-за которой персонажи иногда застревали в стенах во время сражений в определенных областях, что мешало прогрессу.
- Исправлено несколько ошибок на острове Дондоко, например, игра не развивалась должным образом при определенных условиях и проблема, из-за которой гости острова плавали.
- Исправлены проблемы с развитием и редактированием вашей команды Судзимона при определенных условиях в подисториях Судзимона.
- Улучшение орфографических ошибок и проблем локализации
- Исправлены различные другие ошибки для улучшения стабильности и качества.
Скорее бы уже взломали
А когда уже будут нормально оптимизировать игры, чтобы не использовать всякую ху..ню
ну лично на моем старом пк игра работает без проблем если у тебя все плохо то стоит задуматься о новом пк