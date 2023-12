Популярная японская ютуберша Kson показала своего персонажа в Like a Dragon: Infinite Wealth

Сегодня Sega выпустила видеоролик, посвященный грядущей игре Yakuza Like a Dragon: Infinite Wealth, который наверняка оценят поклонники популярной ютуберши Kson. В ролике показан ее персонаж по имени Кэй - девушка их бара Revolver в Гонолулу, где Касуга Ичибан, Казума Кирю и их друзья встретятся и проведут свободное время.

Хотя видео на японском языке, мы можем увидеть Кей в действии в игре, так как Kson объясняет свои чувства по поводу проекта и демонстрирует процесс захвата производительности.

В отличие от ее участия в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в которой у нее была небольшая роль хостес, полностью исполненная в живом исполнении, в игре она является полноценной 3D-моделью. Это, безусловно, хорошо работает, поскольку Kson - одна из немногих Vtubers (виртуальных ютуберов), которая решила раскрыться, а не оставаться скрытой за 3D-моделью.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет 26 января 2024 года для PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и PC.