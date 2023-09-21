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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
6.3 46 оценок

Приключения на Гавайях: 20 минут геймплея Like a Dragon: Infinite Wealth

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butcher69
Новости

Like a Dragon: Infinite Wealth, новая часть серии игр SEGA, была продемонстрирована IGN в геймплейном ролике продолжительностью около двадцати минут, снятом на выставке Tokyo Game Show 2023.

Выходящая 26 января 2024 года Like a Dragon: Infinite Wealth вернет нас на место Ичибана Касуги, главного героя Yakuza: Like a Dragon, а также Казумы Кирю, который вернется в качестве второго играбельного персонажа.

По сюжету ролика Ичибан посещает Гавайи и тут же вступает в схватку с плохими парнями, демонстрируя особенности известной пошаговой боевой системы, представленной в предыдущей части саги.

И это еще не все: в демоверсии Like a Dragon: Infinite Wealth также демонстрируются некоторые мини-игры, в которые мы сможем поиграть в гавайском антураже.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Obito Uchiha

Я так понимаю эта демоверсия нас ожидает в "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name"?

0
Understanding the Truth

Посмотрел видео и увидел игру для детей, особенно это видно 5.45 минуте

-3
flaur74

Напоминаю игра 2024 года ))) ФЕЙСПАЛМ )

-4