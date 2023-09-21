Приключения на Гавайях: 20 минут геймплея Like a Dragon: Infinite Wealth ©

Like a Dragon: Infinite Wealth, новая часть серии игр SEGA, была продемонстрирована IGN в геймплейном ролике продолжительностью около двадцати минут, снятом на выставке Tokyo Game Show 2023.

Выходящая 26 января 2024 года Like a Dragon: Infinite Wealth вернет нас на место Ичибана Касуги, главного героя Yakuza: Like a Dragon, а также Казумы Кирю, который вернется в качестве второго играбельного персонажа.

По сюжету ролика Ичибан посещает Гавайи и тут же вступает в схватку с плохими парнями, демонстрируя особенности известной пошаговой боевой системы, представленной в предыдущей части саги.

И это еще не все: в демоверсии Like a Dragon: Infinite Wealth также демонстрируются некоторые мини-игры, в которые мы сможем поиграть в гавайском антураже.