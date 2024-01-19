Режим "Новая игра +" в Like a Dragon: Infinite Wealth будет платным

Режим "Новая игра +" в Like a Dragon: Infinite Wealth будет доступен только за плату: чтобы получить его, нужно будет купить Deluxe Edition или Ultimate Edition игры, или DLC Master Vacation Bundle, если оно будет доступно отдельно для покупки. В этом наборе также будет бонусное подземелье и специальные призывы, так что он действительно может представлять некоторый интерес для поклонников.

К сожалению, в этом нет ничего нового для серии SEGA: так уже было с Yakuza: Like a Dragon, и даже тогда решение японского издателя вызвало недоумение у поклонников игры.

Причина удивления проста: режим "Новая игра +", позволяющий заново пройти приключение после его завершения, сохранив все навыки и снаряжение, разблокированные до этого момента, и, возможно, выбрав более высокий уровень сложности, — это функция, за которую редко приходится платить отдельно.

Приведенный твит, пожалуй, единственный на данный момент в Twitter, который не содержит грубых оскорблений в адрес SEGA и студии Ryu Ga Gotoku за их решение взимать плату за доступ к режиму игры Like a Dragon: Infinite Wealth.

Вообще, сообщество, поддерживающее японскую сагу на протяжении многих лет, очень страстно и близко к сердцу принимает все, что происходит внутри и вне франшизы, поэтому новость о таком выборе была воспринята, скажем так, не с большим энтузиазмом и может обернуться для разработчиков обратным эффектом.