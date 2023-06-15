RGG Studio объяснила, почему новая часть Like a Dragon на Западе получила другое название ©

Студия RGG недавно объявила официальное название следующей главы в саге, известной на протяжении многих лет как Yakuza. Она будет называться Like a Dragon: Infinite Wealth. В Японии, однако, она будет называться гораздо проще - Ryu Ga Gotoku 8 (то есть Like a Dragon 8). Почему такая разница? Ответ был получен от команды разработчиков через Twitter. Посмотреть полное сообщение.

Причина этого изменения заключается в том, что мы определили, что послания и темы последней игры могут быть восприняты фанатами в Японии и Азии иначе, чем фанатами на Западе, которые начали знакомство с франшизой с Yakuza: Like a Dragon. Как вы думаете, к какому персонажу и точке зрения в этой сложной и переплетенной истории вы бы привязались больше всего? В зависимости от прошлых игр, ваш ответ может измениться! Концепция бесконечности глубоко связана с темами последней главы. Мы задумали этот подзаголовок еще с прошлогоднего тизер-трейлера, в котором два главных героя, Касуга Ичибан и Кадзума Кирю, были окружены символом бесконечности. Что означает "Бесконечный достаток"? Действительно ли существует такая вещь? Мы все ждем того дня, когда вы сможете узнать это сами.

У игры еще нет точной даты выхода и в данный момент она должна выйти где-то в начале 2024 года.