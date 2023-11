SEGA слегка изменила официальные требования к игре Like a Dragon: Infinite Wealth

Пока игроки наслаждаются Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, всего через несколько месяцев выйдет следующая основная игра франшизы - Like a Dragon: Infinite Wealth.

Чтобы подготовить ПК-геймеров, компания SEGA внесла изменения в официальные требования для Like a Dragon: Infinite Wealth в сервисе Steam, давая возможность составить представление о том, сможет ли ваше оборудование запустить игру после ее выхода.

Главное изменение коснулось оперативной памяти, объем которой в рекомендуемых требованиях был изменен с 8 до 16 ГБ. В качестве GPU вместо Radeon RX Vega 56 теперь рекомендуется AMD Radeon RX 5700. Что же касается минимальных требований, то единственное изменение коснулось GTX 960, где вместо 2 Гбайт теперь требуется 4 Гбайт VRAM.

Системные требования

Минимальные: 64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Процессор: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz or AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 460, 4 GB or Intel Arc A380, 6 GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 82 GB

Звуковая карта: Windows Compatible Audio Device

Дополнительно: 1080p Низкие при 30 FPS с использованием сбалансированного FSR 1.0, необходим процессор, поддерживающий набор инструкций AVX и SSE4.2 Рекомендованные: 64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10 1903 (OS Build 18362)

Процессор: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB or AMD Radeon RX 5700, 8 GB or Intel Arc A750, 8 GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 82 GB

Звуковая карта: Windows Compatible Audio Device

Дополнительно: 1080p Высокие при 60 FPS без FSR, требуется процессор, поддерживающий набор инструкций AVX и SSE4.2

Напомним, что релиз Like a Dragon: Infinite Wealth запланирован на 26 января 2024 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.