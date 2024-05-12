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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 015 оценок

Моддеры сделали из Helldivers II игру по Star Wars

Procompov
Новости

Пока фанаты далёкой-далёкой галактики ожидают выхода Star Wars: Outlaws, моддеры пробуют создать нечто интересное по любимой вселенной. И у них вроде как получается - зарубежный блогер ToastedShoes поделился видеороликом, в котором он со своей командой показывает огромный пак модов для ПК-версии Helldivers II.

Мод, созданный командой ютубера, заменяет модели хеллдайверов на клонов из Star Wars, враждебных автоматонов - на дроидов, а также меняет модели кораблей. Учитывая сеттинг игры, моды по вселенной ЗВ вписываются в игру довольно неплохо.

Пока что модификация находится на стадии закрытого тестирования, однако наверняка появится в общем доступе в ближайшее время. В любом случае, готовьтесь воевать во имя Республики!

21
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Избранный Белиара

Выглядит круто, но:

1) Мод нужно ещё дорабатывать и наполнять вещами из вселенной "Звёздные войны";

2) Сюда идеально бы вписались бойцы республиканского спецназа из Star Wars: Republic Commando!

7
Crazyqsoled

Хотелось бы со спецэффектами и чтобы это была вообще официальная коллаба ) Хдшники с клонами вместе против врагов демократии

2
otmorozzzov

хммм забавно

1
Нейтан Дрейк

Где лазерные бластеры?

1
Unicorling

Имперская гвардия вписалась бы лучше

1
AGS37

всего-то заменили пару моделек и всё - ни изменений звука, ни изменений спецэффектов, ни изменения оружия...

1
ratte88
ни изменений звука

Ок.

ни изменений спецэффектов

Какие эффекты тебе поменять нужно, взрыв на взрыв? Воздух на воздух

ни изменения оружия

Модели изменены

-3
Smalko

Вот блин, давно бы сделали похожую игру по зв, тут даже сверхбюджета не нужно, просто забавного трешочка совместного, идей для заимствования куча, игра сама себя разнесет сарафанным радио, аля палворлд и хд2, только дайте контент, поддержку и любовь к проекту, а не денег, все ж и так окупится....

1
Palladim

годно

0
hipard

шик

-2