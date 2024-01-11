В свежем трейлере Like a Dragon: Infinite Wealth засветился известный американский комик

До выхода новой части ожидаемого японского экшена Like a Dragon остается всего чуть больше недели. В честь надвигающегося релиза игры компания SEGA совместно с разработчиками из Ryu ga Gotoku Studio выпустили новый трейлер игры. Стильный рекламный ролик показывает свежие геймплейные кадры вместе с известным американским комиком.
Главной звездой нового трейлера Like a Dragon: Infinite Wealth неожиданно стал Druski, который известен по скетч-комедии Coulda Been Records и другим юмористическим шоу. В специальном ролике он рассказывает о главных особенностях новинки. Игроков ждет продвинутая пошаговая боевая система с разнообразными способностями, а также множество секретов преступного мира.
Сюжет игры обещает рассказать историю сразу двух главных героев: Итибана Касуги и Казумы Кирю. Итибан — вечный неудачник, не раз поднимавшийся со дна. Казума — сломленный человек, для которого предстоящее приключение станет последним шансом на искупление. Их ждет грандиозное путешествие по Японии и Гавайям, полное ярких событий, увлекательных заданий и разнообразных развлечений.
Выход Like a Dragon: Infinite Wealth состоится уже 26 января на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S|X и Xbox One.
Скок там частей уже навыходило то? Ещё ни в одну не играл даже, кринге