Квест Lil Gator Game выйдет на PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One 26 сентября ©

Издатель Playtonic Friends и разработчик MegaWobble выпустят успешный квест с элементами платформера Lil Gator Game на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 26 сентября.

Игра сочетает в себе крафт предметов, платформинг, мини-игры и возможность сражаться с помощью импровизированного оружия. Нам предстоит отправиться в легкое приключение, обрести новых друзей и выяснить, что может предложить остров, который выступает здесь игровой площадкой.

Lil Gator Game впервые была выпущена на Switch и PC (через Steam) 14 декабря 2022 года. Игра получила восторженные отзывы от критиков, которые в один голос говорили о том, что она позволила им на мгновение вернуться в детство. Средний рейтинг версии для Switch на Metacritic составляет внушительные 83%.