Рисованный квест Lil Gator Game доберется до PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One с опозданием ©

На прошлой неделе издатель Playtonic Friends и разработчик MegaWobble назвали дату выхода рисованного квеста с элементами платформера Lil Gator Game на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One — 26 сентября. Теперь же, по неназванным причинам, творческий тандем решил перенести релиз игры на вышеперечисленных платформах на 10 октября.

Исследуйте любовно созданный остров, до краев наполненный интересными местами, друзьями и радостью. В каждой части острова вас ждут уникальные квесты и персонажи. Мир огромен, когда ты маленький аллигатор… Хорошо, что в нем еще полно друзей! Собирайте принадлежности для декоративно-прикладного искусства по всему острову! Используйте их, чтобы сделать себе всевозможные вкусности и оживить игровую площадку!

Игровой процесс в Lil Gator Game сочетает в себе крафт предметов, платформинг, мини-игры и возможность сражаться с помощью импровизированного оружия. Нам предстоит отправиться в легкое приключение, обрести новых друзей и выяснить, что может предложить остров, который выступает здесь игровой площадкой.

Lil Gator Game впервые была выпущена на Switch и PC (через Steam) 14 декабря 2022 года.