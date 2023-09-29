На ПК в Steam состоялся релиз экшен-хоррора Limerick: Cadence Mansion ©

Ваши самые сокровенные страхи оживают сегодня в игре Limerick: Cadence Mansion от Jenito Studios, которая стала доступна в Steam для ПК. Limerick: Cadence Mansion, созданная одиночным разработчиком Дэниелом Холлом, представляет собой приключенческую игру в жанре экшн-хоррор, тщательно созданную на Unreal Engine, которая может просто заставить вас испачкать штаны.

Погрузитесь в зловещую историю манипуляций и темной науки, где вам придется решать головоломки, перехитрить ужасающе злых существ, а иногда просто прятаться, пока вы снова не соберетесь с ума. Под руководством (и охотой) Лимерика, жуткой маниакальной марионетки, вы должны раскрыть тайны зла в особняке Каденс, чтобы сбежать.

В Limerick: Cadence Mansion исследуйте заброшенный особняк, населенный монстрами, как зверями, так и людьми, и раскройте его секреты в своих попытках сбежать. Решайте головоломки, чтобы продвигаться по все более призрачным местам, собирайте ресурсы, чтобы отбиваться от злых существ, или используйте шкафы паники, чтобы спрятаться от них, и прорывайтесь сквозь ткань реальности в кинематографических битвах с боссами.